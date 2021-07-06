شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة بعد تعاونها مع هنيدى فى "الجواهرجى": "الناس لسة بتناديلى بـ أم طه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة الكبيرة لبلبة إلى أسرة فيلم "الجواهرجى"، من بطولة النجم محمد هنيدى، والذى يحمل اسم مبدئى فى الوقت الحالى، والمقرر انطلاق تصويره خلال أيام قليلة، وقالت لبلبة لـ"الخليج 365"،:"أنا من عشاق النجم محمد هنيدى وسعيدة ومبسوطة بتعاونى مرة أخرى معه فى فيلم "الجواهرجى"، بعدما تعاونا معا فى فيلم "وش إجرام" عام 2006، موضحة أنها تجسد دور والدته فى الفيلم الجديد أيضا.

وأضافت لبلبة أنها مازالت لم تنسى كواليس تصوير فيلم "وش إجرام"، والتى كانت ممتعة للغاية على حد قولها، وأكدت أن هناك بعض الإفيهاب والجمل الحوارية فى الفيلم مازال الجمهور يتذكرها حتى الآن منها "أمك ولا رحاب يا طه"، لافتة إلى أن هناك بعضا من الجمهور يناديها فى الشارع بـ"أم طه" حتى الآن.

وعن تعاونها مع النجمة منى زكى للمرة الأولى قالت لبلبة:"لأول مرة أكون فى عمل فنى يجمع بينى وبين منى رغم إننا أصدقاء، لكن عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، وأنا بحبها جداً وسعيدة إن هشتغل معاها فى "الجواهرجى"، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهورعند طرحه فى السينمات، خاصة "أنه مليان" ضحك بحسب تعبيرها.

وتابعت لبلبة حديثها قائلة، لأول مرة أيضا أعمل مع المخرج إسلام خيرى سواء فى السينما أو الدراما، لكن مؤلف الفيلم عمر طاهر عملت معه من قبل فى فيلم "نظرية عمتى"، بطولة حسن الرداد وحورية فرغلى.

وتواصل الجهة المنتجة للفيلم باقى تعاقداتها مع الفنانين المشاركين، بعدما تعاقدت مع كل من النجوم لبلبة وآسر ياسين وريم مصطفى وأحمد السعدنى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.

وكانت آخر أعمال لبلبة السينمائية فيلم كازابلانكا، عام 2019، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وغادة عادل وكان من إخراج بيتر ميمى.