"بالجلباب والعمامة".. محمود حميدة يقضي إجازة استشفاء في سيوة‎‎‏ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالجلباب والعمامة؛ ظهر الفنان محمود حميدة وسط أهالي واحة سيوة، إذ يقضي حاليا إجازة "استشفاء" بالمنطقة التي كشف من قبل عن سر حبه لها.

"حميدة" نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، صورا تجمعه مع أهالي سيوة، وكتب: "بصحبة الشيخ عبد الرحمن جبريل، وأخيه الأستاذ بلال جبريل والأسرة".

وكان حميدة قد كشف في سبتمبر الماضي عن سر حبه للواحة، وعبر صفحته في موقع "فيسبوك" كتب: "عايز أقول إن عندي علاقات كتير جداً في ربوع مصر كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، لكن أنا أرتبط بسيوه ارتباطا خاصا، أولاً زي ما إنتوا عارفين إنها منطقة نائية ومنعزلة، وأنا مهتم بالمكان وبأهل المكان وأعرف ناس كتير فيها، وعلى رأي المثل ما خفي كان أعظم".

أضاف حميدة آنذاك: "أتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوة، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم، بالإضافة إني شخص يميل إلى الصحراء، مش عارف إيه السبب، بقول على نفسي شخص صحراوي يعني".