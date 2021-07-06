فن ومشاهير

فارس كرم يُرزق بمولودة.. وهكذا علق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزق الفنان اللبناني فارس كرم بمولودة اسماها "مريم"، اليوم الثلاثاء.

ونشر "كرم" صورة يد طفلته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "صرت متلك بي يا بيي، مريم يا فرحتي".

وانتهى المطرب اللبناني من تسجيل 17 أغنية جديدة سيختار منها 7 فقط لتكون ضمن ألبومه الجديد.

يُذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم "44:36" الذي تضمن 12 أغنية وهي: "طلت بالأبيض، قربك وجع، كل الناس حواليكي، رمشت، بدنا نولعا، صدقني صعبة، سمع، الشارع كلو، لفيت بلاد، نسيت اللي راحوا، حبك برم، الله عليك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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