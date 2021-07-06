فارس كرم يُرزق بمولودة.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزق الفنان اللبناني فارس كرم بمولودة اسماها "مريم"، اليوم الثلاثاء.

ونشر "كرم" صورة يد طفلته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "صرت متلك بي يا بيي، مريم يا فرحتي".

وانتهى المطرب اللبناني من تسجيل 17 أغنية جديدة سيختار منها 7 فقط لتكون ضمن ألبومه الجديد.

يُذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم "44:36" الذي تضمن 12 أغنية وهي: "طلت بالأبيض، قربك وجع، كل الناس حواليكي، رمشت، بدنا نولعا، صدقني صعبة، سمع، الشارع كلو، لفيت بلاد، نسيت اللي راحوا، حبك برم، الله عليك".