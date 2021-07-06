وفاة مخرج "سوبر مان" ريتشارد دونر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي المخرج الأميركي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبر مان" و"لثال ويبون"، عن عمر ناهز 91 عاماً.

وأكدت زوجته المنتجة لورين شولر دونر، ومدير أعماله، دون الكشف عن سبب الوفاة، بحسب موقع "ديدلاين".

وكان دونر ممثلاً قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا، وانتقل ليصبح مخرجاً تلفزيونياً بعد أن أدرك أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

وقدم المخرج صاحب الإنتاج الغزير مجموعة من أشهر الأعمال السينمائية في السبعينات والثمانينيات، كان أبرزها فيلم "سوبر مان" إنتاج عام 1978 من بطولة كريستوفر ريف، والذي كان بمثابة أول عمل حديث عن بطل خارق، بالإضافة إلى فيلم"The Goonie"، وسلسلة أفلام Lethal Weapon التي قام ببطولتها ميل جيبسون وداني جلوفر.