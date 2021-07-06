"بعد انتظار سنوات طويلة".. تركي آل الشيخ يروج لمسرحية شريهان "كوكو شانيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، لمسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة لشريهان من المسرحية، وعلّق: "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان، في مسرحية كوكو شانيل يوم ٢٠ يوليو من إنتاج العدل جروب على منصة شاهد، ومجموعة mbc العملاقة، برعاية هيئة الترفيه".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.