الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يفتتح مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

ونشر حساب المهرجان، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو من الاستعدادات النهائية لافتتاح الدورة 74 من كان السينمائي.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد شاهد منظمو المهرجان استعدادا لإقامة الدورة 74 نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في البرنامج الرئيسي.