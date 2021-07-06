أصالة نصري: قدرت أطلع من كل ألم.. بمحبتكم أنا قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّجت النجمة السورية أصالة نصري، لحفلها بعيد الأضحى المبارك، يوم الخميس 22 يوليو الجاري في أبو ظبي الإماراتية.

ونشرت "أصالة" بوستر الحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كل عيد مرق.. قدرت أطلع من كل ألم وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته".

أضافت: "بمحبتكم أنا قوية.. ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة.. ومن هلأ للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد".

يذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

أما الزيجة الثانية فكانت في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها على إنستجرام انفصالها عن زوجها طارق العريان.

وأخر أعمال أصالة نصري،أغنيتها "بنحبك"، الموجهة إلى أهل مصر المحروسة، وطرحتها في 24 يونيو الماضي عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمر صلاح.

بينما آخر ألبومات النجمة أصالة نصري "لا تستسلم"، باللهجة الخليجية، وضم 20 أغنية، عام 2020.