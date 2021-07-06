فن ومشاهير

"أجمل صحاب".. ناهد السباعي تُحيي ذكرى رجاء الجداوي بصورة نادرة لهؤلاء النجوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيّت النجمة ناهد السباعي، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن عالمنا، والتي وافقت يوم الاثنين.

ونشرت ناهد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة نادرة ظهر فيها النجوم: الراحل محمود عبد العزيز، سمير صبري، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، الراحلة رجاء الجداوي، غادة رجب، والمخرج الراحل مدحت السباعي.

وعلّقت "ناهد": "أجمل صحاب في الدنيا، الله يرحمكم ويغفر لكم، ويارب يشفيكي ويعافيكي يا أستاذة دلال وترجعلنا بألف سلامة".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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