مفاجأة للفنانة أروى في عيد ميلادها..

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت المغنية ومقدمة البرامج المقيمة بلبنان، أروى، بعيد ميلادها الـ41، مع صديقاتها اللاتي فاجأنها بحفل بسيط بأحد المطاعم الشهيرة، لتعبر عن سعادتها البالغة بهذه المفاجأة التي وصفتها بغير المتوقعة، خاصة أن عيد ميلادها يوم 8 الشهر الجاري.

ونشرت أروى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تجلس على أحد المقاعد لتفاجأ بقالب حلوى كتب عليه: “كل سنة وأنتي طيبة أروى”، وبجانبها صديقاتها اللاتي تمنين لها مزيداً من النجاح والتقدم والسعادة.

وعلقت أروى على الصور التذكارية التي أخذتها لهذا اليوم المميز، قائلة: “شكراً لكنَّ يا فتيات على هذا اليوم الجميل، أحبكن كثيراً، عيد ميلادي الأول مفاجأة”.

وكانت قد كشفت الفنانة أروى، عن سبب غيابها عن الظهور على عكس عادتها في أي فيديوهات جديدة، عبر صفحاتها على “السوشيال ميديا”، موضحة أن إصابتها بكدمات في الوجه، و”زرقان” أسفل العيون، السبب وراء ذلك.

وقالت أروى، في فيديو عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”، إنها أصيبت بما يشبه الكدمات أو الحروق البسيطة، بعد خضوعها لبعض جلسات الليزر، التي أثرت في جلدها بسبب حساسيته الشديدة.

وأضافت أنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام “الفلاتر”، لكن الموضوع لم ينجح لذا قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي من دون إخفائها، مؤكدة أنها كانت تتناول العشاء خارج المنزل مع زوجها، وقالت له إنه في حال سألها أحد عن سر هذه الكدمات، ستقول إنه قام بضربها وتسبب في هذه الإصابات القوية.

وأضافت أروى أن شكل الكدمات يوحي بالفعل بأنها كانت في مشاجرة خاسرة، أدت إلى تورم وزرقة وجهها بهذا الشكل.