كيف احتفلت جوليا روبرتس بعيد زواجها الـ19؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية الحائزة جائزة الأوسكار، جوليا روبرتس، بعيد زواجها الـ19 من زوجها المصور السينمائي دانيال مودر.

وانتقلت نجمة “Pretty Woman” البالغة من العمر 53 عاماً إلى حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وشاركت صورة رومانسية لها مع زوجها دانيال مودر، حيث كانا يحتفلان بعيد زواجهما التاسع عشر على أحد الشواطئ.

وظهرت جوليا وهي ترتدى قبعة باللون البرتقالي، وقميصاً أبيض مزيناً بالورود، ونظارة شمسية باللون الأسود، وكتبت في تعليق على المنشور: “19 عاماً.. وكأنها البداية”.

وقد التقت روبرتس هي ومودر البالغ 52 عاماً لأول مرة، في موقع تصوير فيلم “The Mexican”، بينما كان مودر يعمل مصوراً سينمائياً.

وفي وقت لاحق، عقد الزوجان قرانهما، بمزرعة روبرتس في تاوس، نيو مكسيكو في الرابع من يوليو عام 2002. ولديهما توأمان يبلغان من العمر 16 عاماً، وابن يبلغ 14 عاماً.

في عام 2018، أبدت روبرتس إعجابها بالحب الذي تشاركه مع مودر، ووصفته بأنه “إنسان رائع”، وأضافت أنهما “يستمتعان كثيراً”.

وشاركت روبرتس جمهورها معنى السعادة، على صفحتها، منذ فترة وجيزة، قائلة: “السعادة الخالصة هي عندما يكون الأشخاص الذين يحبونهم سعداء”.

وتزوجت النجمة العالمية، جوليا روبرتس، من المغنى الكونتري؛ ليلي لوفيت، قبل زواجها من مودر.

على صعيد آخر، تعتبر الممثلة والمنتجة التلفزيونيّة الأميركية، جوليا روبرتس، واحدة من أشهر نجمات هوليوود وأكثرهن أجراً وجاذبية، فقد حازت جائزة أوسكار وحصلت على 4 ترشيحات، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

وعُرِفت روبرتس بكونها من أعلى الممثلين أجراً، حيث حققت أفلامها أعلى الإيرادات في هوليوود.

وُلدت جوليا روبرتس في 28 أكتوبر 1967، وسط عائلة فنية، حيث كان والداها يديران ورش عمل للكتاب والممثلين، وأحبت الحيوانات، لذلك حلمت بأن تصبح طبيبة بيطرية، ودرست الصحافة لكنها لم تكمل دراستها الجامعية، وانتقلت لمدينة نيويورك للعيش مع إخوتها، وكان نجاح شقيقها إريك في هوليوود سبباً مباشراً لدخول جوليا مهنة التمثيل.

وحققت روبرتس شهرة اسعة، وسلطت عليها الأضواء بعد دورها الرائع عام 1988 في فيلم “Mystic Pizza”، الذي أظهر شخصيتها الرقيقة والقوية في نفس الوقت.