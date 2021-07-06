وسط حفاوة الجمهور.. محمد إمام يعلّق على صورة “الزعيم” بأحد الشوارع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شارك الفنان محمد إمام، جمهوره صورة لافتة لوالده الزعيم الفنان الكبير عادل إمام، من أحد الشوارع، جاء فيها تعليق مملوء بالمحبة له، مضمونه: “في ممثلين، بس في الزعيم”.

وتفاعل إمام مع الصورة، وعلق عليها على طريقته الخاصة؛ إذ نشرها عبر “تويتر”، وكتب: “الزعيم”، ووضع إلى جانب التعليق قلباً أحمر.

الجمهور أكّد الوصف المتواجد بالصورة، وقالوا خلال التعليقات إن إمام هو أهم ممثلي العالم العربي بأكمله، وأنه سيظل الرقم واحد رغم مرور السنوات.

كما أشاد جمهور بموهبة الابن وبتميز الأعمال التي يقدمها لهم، وعلّقوا: “وفي ممثلين كتير ولكن النمر واحد فقط”.

وكان إمام قد تعرّض خلال الفترة الماضية، إلى إشاعات عدة، أبرزها تدهور حالته الصحية، وعندما تواصل “النهار العربي” وقتها مع شقيقه المنتج عصام إمام، أعرب عن استيائه من هذه الأقاويل، نافياً صحتها وأكد أن شقيقه بخير.

ويذكر أنّ إمام حقق نجاحاً كبيراً في رمضان المنصرم من خلال مسلسله “النمر”، الذي تصدر قوائم “الترند” طيلة أيام الشهر الكريم.