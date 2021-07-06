الصور الأولى من حفل زفاف النجمين بليك شيلتون وغوين ستيفاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة غوين ستيفاني الصور الأولى لزفافها من بليك شيلتون عبر حسابها الرسمي على إنستغرام كاشفةً تاريخ زواجهما في التعليق حيث كتبت: “3 تموز (يوليو) 2021. الأحلام تتحقق بالفعل. احبك يا بليك شيلتون”.

ويذكر أنّ بليك شيلتون (45 عاماً) و#غوين ستيفاني (51 عاماً) عقدا قرانهما في كنيسة مزرعة المغني الضخمة في ولاية أوكلاهوما الأميركية بعد علاقة استمرت ستة أعوامٍ.

وتقع الكنيسة المذهلة في أرض يملكها بليك، ويُمكن رؤيتها في صور مزيّنة بالورود البيضاء، بجانب خيمة صغيرة معدّة لقيام حفل الزفاف، تمّ تزيينها بشكل جميل بعدد صغير من الطاولات والزهور.

وقد بنى شيلتون الكنيسة بنفسه مع بعض “اقتراحات” من ستيفاني حول كيفية تصميمها.

وأظهرت الصور التي حصل عليها موقع “الديلي ميل” البريطاني أيضاً المزيد من المقاعد خارج الخيمة ظلّلت بمظلات أنيقة، فيما شوهد والدا غوين، دينيس ستيفاني وباتي فلين، وهما يتّجهان إلى حفل الزفاف ويحملان الهدايا.

ويذكر أنّ الأخير طلب ال#زواج بالمغنية في تشرين الأول 2020 بعد خمسة أعوامٍ قضياها معاً، حيث التقيا للمرّة الأولى في برنامج “ذا فويس” في العام 2015. وتقدّم الثنائي للحصول على رخصة زواج في أوكلاهوما يوم الخميس.