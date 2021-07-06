وفاة الممثل الشاب دانيال ميكلسون عن عمر 23 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي النجم الصاعد دانيال ميكلسون في الرابع من تموز (يوليو) عن عمر يناهز 23 عاماً. واشتهر الممثل الشاب بدوره في المسلسل التلفزيوني Mani في عام 2019 وفيلم الرعب The Killer Clown Meets the Candy Man.

وأعلنت شقيقته الصغرى، ميريديث ميكلسون، عن وفاته المفاجئة مساء الاثنين عبر صورة تجمعها بشقيقها الراحل نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، لافتةً في التعليقات إلى أنه “فطر قلبها”.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة النجم المتحدر من ولاية أتلانتا الأميركية حتى الآن.

وأشاد المشاهير بما في ذلك باريس هيلتون وكايا جربر وباتريك شوارزنيغر بصديقهم الراحل وكل لحظات “الضحك والسعادة” التي جلبها إلى العالم.

وقادت عارضة الأزياء كايا المشاركات المؤثرة بلقطة من مكالمة عبر الاتصال المرئي مع دانيال مع تعليق مؤثر.

وكتبت: “أتذكر الوقت الذي جلسنا فيه على الأريكة وقضينا اليوم بكامله في محاولة اختراع لغتنا السرية الخاصة، التي كنا نستخدمها كلّما اجتمعنا معاً. أتمنى لو نتمكن من العودة إلى ذلك الوقت. أتمنى لو كنا لا نزال نتحدّت بعبارات ربما كانت تزعج الجميع ولكنها جعلتنا نضحك في كل مرة”.