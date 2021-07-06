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أرقام فى مهرجان كان.. إلغاؤه 5 مرات وقيمة السعفة 20 ألف يورو

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القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح الرسمى لمهرجان كان السينمائى فى دورته 74، وفى هذا السياق نستعرض أبرز الإحصائيات عن مهرجان كان وفقا للتقرير الالذى نشره موقع deadline.

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان

1 - يقام مهرجان كان سنويًا، إلا أنه ألغى فى 5 مرات فى تاريخه، أولًا عام 1939 بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم عامى 1948 و1950 لأسباب مادية، وعام 1968 بسبب احتجاجات نشبت فى عموم فرنسا، وأخيرًا عام 2020 بسبب جائحة .

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2 - تتكون جائزة السعفة الذهبية "الجائزة الرئيسية للمهرجان" من فروع ذهبية عيار 18، ويبلغ عددها 19 فرعا، وتصل قيمتها إلى 20 ألف يورو وهى من تصميم الصائغ شوبارد.

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3 - يبلغ عدد المخرجين ومساعدى المخرجين الذين فازوا بجائزة السعفة الذهبية مرتين ثمانية.

السعفة الذهبية
السعفة الذهبية

4 - يصل عدد الأفلام المنافسة فى مهرجان كان هذا العام 24 فيلمًا، وسجل عام 1944 أعلى عدد أفلام مشاركة فى المهرجان إذ بلغ عددها 44 فيلمًا.

5 - تبلغ ميزانية تنظيم فعاليات المهرجان 20 مليون يورو، وتتحمل السلطات المحلية والوطنية نصف هذه التكلفة، بينما يتولى الممولون النصف الآخر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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