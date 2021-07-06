شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى مهرجان كان.. إلغاؤه 5 مرات وقيمة السعفة 20 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح الرسمى لمهرجان كان السينمائى فى دورته 74، وفى هذا السياق نستعرض أبرز الإحصائيات عن مهرجان كان وفقا للتقرير الالذى نشره موقع deadline.



بوستر المهرجان

1 - يقام مهرجان كان سنويًا، إلا أنه ألغى فى 5 مرات فى تاريخه، أولًا عام 1939 بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم عامى 1948 و1950 لأسباب مادية، وعام 1968 بسبب احتجاجات نشبت فى عموم فرنسا، وأخيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

2 - تتكون جائزة السعفة الذهبية "الجائزة الرئيسية للمهرجان" من فروع ذهبية عيار 18، ويبلغ عددها 19 فرعا، وتصل قيمتها إلى 20 ألف يورو وهى من تصميم الصائغ شوبارد.

3 - يبلغ عدد المخرجين ومساعدى المخرجين الذين فازوا بجائزة السعفة الذهبية مرتين ثمانية.



السعفة الذهبية

4 - يصل عدد الأفلام المنافسة فى مهرجان كان هذا العام 24 فيلمًا، وسجل عام 1944 أعلى عدد أفلام مشاركة فى المهرجان إذ بلغ عددها 44 فيلمًا.

5 - تبلغ ميزانية تنظيم فعاليات المهرجان 20 مليون يورو، وتتحمل السلطات المحلية والوطنية نصف هذه التكلفة، بينما يتولى الممولون النصف الآخر.