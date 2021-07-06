شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 27 سنة.. طرح واحد من أفضل أفلام توم هانكس Forrest Gump والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى طرح فيلم Forrest Gump، للنجم العالمى توم هانكس، حيث طرح في 6 يوليو من عام 1994، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وحقق إيرادات وصلت إلى 678 مليون و 226 ألف دولار.

تم تصوير فيلم Forrest Gump في أواخرعام 1993، وكان المكان الرئيسي في ثلاث أماكن وهم ولاية جورجيا، وولاية كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، كما تم استخدام التأثيرات البصرية لدمج بطل الفيلم في لقطات أرشيفية، ولتطوير العديد من المشاهد.



Forrest Gump

يدور Forrest Gump حول رجل بسيط مع معدل ذكاء منخفض، وبالتالي علمته والدته طرق الحياة وتتركه يختار مصيره، ومن ثم ينضم Forrest إلى الجيش للخدمة في فيتنام، ويجد أصدقاء جددًا يُدعون Dan and Bubba، ويفوزبميداليات، ويخلق أسطولًا شهيرًا للصيد.

ومع ذلك، كل هذا لا علاقة له بـ Forrest الذي لا يسعه سوى التفكير في حبيبة طفولته جيني كوران.

يقوم ببطولة فيلم Forrest Gump كل من توم هانكس، ريبيكا ويليامز، سالي فيلد، مايكل كونر همفريز، هارولد جي هيرثوم، جورج كيلي، بوب بيني، جون راندال، سام أندرسون، مارجو مورر.



Forrest Gump

فيلم Forrest Gump رشح لـ 74 جائزة وفاز ب 50 جائزة منها 6 جوائز أوسكار، منها أوسكار أفضل فيلم وأفضل ممثل توم هانكس وأفضل مخرج وأفضل مونتاج وثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزة بافتا وغيرها من الجوائز.