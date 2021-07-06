شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة نادرة تجمع الساحر وسمير صبرى..ناهد السباعى تحيى ذكرى وفاة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ناهد السباعى، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، وطالبت من الجميع الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت ناهد صورة نادرة، تجمع كل من رجاء الجداوى ومحمود عبد العزيز ومدحت السباعى وميرفت أمين وسمير صبرى وغادة رجب، وكتبت على الصورة قائلة:" أجمل صحاب في الدنيا الله يرحمكم ويغفر لكم و يا رب يشفيكي و يعافيكي يا أستاذة دلال و ترجعلنا بألف سلامة".



ناهد السباعى

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها يوم 5 يوليو 2020

الراحلة رجاء الجداوى اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.