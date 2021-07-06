شكرا لقرائتكم خبر عن الأدب يتوغل في المسرح المصرى .. "زقاق المدق" و"الأرض" فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجاح تحويل رواية " أفرح القبة " لعمل مسرحي حصد أغلب جوائز الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح المصري فتح شهية صناع المسرح للنهل من الأدب ومن الروايات لكبار الكتاب مثلما كان يحدث في الماضي فقد صنع كبار المخرجين والفنانين مجدهم المسرحي بتقديم روايات أدبية علي خشبة المسرح والامثلة كثيرة علي ذلك .

يتم حاليا تجهيز عرضين مسرحيين كل منهما مأخوذ عن رواية ، العرض الأول هو " زقاق المدق " للمخرج عادل عبده عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ والتي قدمها المخرج حسن الامام للسينما في فيلم قامت ببطولته الفنانة شادية .

كما يتم الأعداد لمشروع مسرحي عن رواية " الأرض " لعبد الرحمن الشرقاوي التي قدمت أيضا في فيلم سينمائي قام باخراجه يوسف شاهين وقدم بطولته محمود المليجي ونجوي إبراهيم وعزت العلايلي .

مشروع تحويل رواية " الأرض " لعمل مسرحي كان حلما للمخرج الكبير الراحل فهمي الخولي كان سيقدمه علي مسرح البالون ولكن حاليا يفكر المخرج عادل عبده لإعادة احيائه مرة أخري ولكن يبحث عن مخرج كبير لتقديمه ونجم يستطيع تقديم دور محمد أبو سويلم .

وكان قد قدم الفنان سامح حسين مع المخرج إسلام الإمام رواية الكاتب الفرنسي فولتير " «كانديد» في عمل مسرحي علي المسرح القومي بعنوان " المتفائل " ، كما سيقدم مسرح البالون كتاب " شفيقة القبطية " الذي كتبه جليل البنداري علي المسرح .