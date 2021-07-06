توقف قلبه لمدة 4 دقائق .. تطورات الوضع الصحي للفنان ” خالد سامي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن عدم استقرار الوضح الصحي لوالده في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .

حيث أشار نجل خالد سامي إلى أن والده كان قد تعرض لتوقف قلبه لمدة 4 دقائق اليوم الثلاثاء إلى أن تم إنعاشه وعودته للحياة .

فكتب في تغريدته قائلا : ” لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله وما شاء فعل .. قلب أبوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الإنعاش ” .

وتابع تركي سامي : ” ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا .. يا رب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة .. تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير ” .

يذكر أن الفنان خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية داخل غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ حوالي شهرين .