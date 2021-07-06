كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن عدم استقرار الوضح الصحي لوالده في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .
حيث أشار نجل خالد سامي إلى أن والده كان قد تعرض لتوقف قلبه لمدة 4 دقائق اليوم الثلاثاء إلى أن تم إنعاشه وعودته للحياة .
فكتب في تغريدته قائلا : ” لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله وما شاء فعل .. قلب أبوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الإنعاش ” .
وتابع تركي سامي : ” ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا .. يا رب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة .. تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير ” .
يذكر أن الفنان خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية داخل غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ حوالي شهرين .
كانت هذه تفاصيل خبر توقف قلبه لمدة 4 دقائق .. تطورات الوضع الصحي للفنان ” خالد سامي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.