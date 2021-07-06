فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” قضاء ربنا اللهم لا اعتراض “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” ميار الببلاوي ” عن تعرضها لحادث لحادث سقوط ” ضرفة دولاب ” على قدميها وهو الأمر الذي أدى إلى كسر 4 أصابع بإحداهما .

ونشرت ميار الببلاوي منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تروي من خلاله تفاصيل الواقعة وما أصابها متضمنا صورا لقدميها .

فكتبت قائلة : ” آسفة لبشاعة المنظر وعارفة أنكوا زهقتوا مني بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك .. بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع وصابعي الكبير تهتك تماما وعملت عملية شالولي الضافر دي رجلي الشمال ” .

وتابعت : ” اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا بس الحمد لله متكسرش .. ربنا عالم بيا .. الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر .. مكسوفة أقول ادعولي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة أنكم زهقتوا مني بس ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض ” .