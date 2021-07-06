سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها وزواجها مجددا

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:44 مساءً - أجرت الفنانة ” سمية الخشاب ” لقاءا لبرنامج ” Stars On Utv ” عبر قناة ” UTV ” العراقية والتي حسمت خلال اللقاء الجدل المثار حول ارتباطها وزواجها مجددا بعد إنفصالها عن الفنان ” أحمد سعد ” .
حيث أكدت سمية الخشاب على أنها غير مرتبطة في الوقت الحالي ولا نية لديها في الارتباط وأن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات مغلوطة .
وتابعت : ” أنا في مرحلة بسميها المرحلة الملكية اللي هي بحب نفسي وبهتم بنفسي ومرحش للحاجات اللي بتزعجني واعمل stress عليها ” .
وأشارت سمية الخشاب إلى أنها اعتادت على هذه النوعية من الأخبار التي دائما ما تخرج مع طرح أعمال فنية لها فقالت : ” كل عمل ناجح بيطلع عليه إشاعات واتعودت على كده .. يا إما بيخلوني اتخانقت مع زمايلي يا إما يجوزوني من الفنان اللي بشتغل معاه ” .
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