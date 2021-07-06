عدنان الشواشي لـ"الخليج 365": جائحة كورونا كبّلت الفنان التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى الفنان التونسي عدنان الشواشي أنَّ جائحة كورونا انعكست تداعياتها على القطاع الثقافي والفني وكبَّلت الفنان وأتعبته ولا تزال تنغِّص حياته وأثَّرت عليه نفسياً.

وقال الشواشي لـ"الخليج 365" إنَّ أي إنسان يُجبَر على البطالة لأكثر من عام ونصف العام بسبب توقف التظاهرات والحفلات والمهرجانات الفنية جراء كورونا يُتعِبه ذلك كثيراً.



واعتبر أن ما يحدث "ابتلاء وما علينا إلا الصبر والحذر ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة بالإمكانيات المتواضعة المتوفرة لدينا".

وعن ميزانية وزارة الشؤون الثقافية التونسية الضئيلة، قال الشواشي إنّ ذلك دليل على أن الفكر والثقافة ما زالا في تونس من الكماليات ومجرد ترفيه، داعياً إلى ضرورة التعامل معها بحكمة لتحسين القطاع.

وتمثل ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 0.68% من جملة الاعتمادات المرصودة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2021.



وتحدَّث الشواشي عن بداياته وعن تجربته الفنيّة التي تجاوزت الخمسين عاماً من الإبداع والتألق والتي لحَّن وقدّم خلالها أكثر من 200 أغنية.

وقال الشواشي إنّه كان مولعاً في صغره بالاستماع إلى الموسيقى الشرقيّة الطربيّة وتعلَّم العزف على آلتي العود والكمنجة وحفظ الموشحات الشرقية والمألوف التونسي.

رحلة فنان





وتابع أنّه في بداياته كان يكتب أشعار أغانيه بمفرده قبل أن يتعرَّف على الشاعر الغنائي الشهير الحبيب محنوش، والد الفنانة يسرى محنوش، الذي كتب له أغلب أغانيه.

وأضاف أنّه كان يميل أكثر للكلمات التونسية ومولع بالموسيقى الغربية التي ساهمت في تكوينه.

وتابع أنَّه عاصر واشتغل مع كبار الفنانين ونال شرف العمل مع عمالقة الفن التونسي ومنهم صالح المهدي الملقب بزرياب والشاذلي أنور والهادي الجويني وعبدالحميد بلعلجية، كما يشتغل حالياً مع الشباب ما جعله مخضرماً من حيث العمر باعتباره جايل الجيلين.

وعن جديده الفني، قال الشواشي إنّه يشتغل على أغنية بعنوان "شدة وتزول" من ألحانه وكلمات الشاعر الجليدي العويني تحاكي الوضع الراهن في البلاد بعد انتشار جائحة كورونا ومنسجمة مع الوضع الحالي وفيها مسحة تفاؤلية.

كما أنجز أغنية عاطفية جديدة ولم يستطع إصدارها في الوقت الراهن، في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها تونس.

كما عاد عدنان الشواشي في الفترة الأخيرة إلى الكتابة الموسيقية وأعاد توزيع عدد من أغانيه الشهيرة ما جعل جمهور الشباب يتجاوب مع أغانيه.

عميد المطربين التونسيين

وعدنان الشواشي لقّبه الموسيقار التونسي عبدالرحمان العيادي بعميد المطربين التونسيين، وفي مسيرته باقة كبيرة من الأغاني والألحان الشهيرة على غرار "احكيلي عليها يا بابا" و"كبرت والله كبرت" و"يا أم العيون السود " و"يا ناس محلى السهر" و"عيبك" و"صور المدينة "و"اش جاب رجلي" وغيرها من الإبداعات وانطلقت شهرته في بداية السبعينيات .