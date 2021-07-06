أحمد السعدني يكشف تفاصيل "إصابته الشديدة": "قعدتني في البيت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرَّض الفنان المصري أحمد السعدني لإصابة شديدة في كتفه ورقبته أثناء ممارسة الرياضة أجبرته على الخضوع لجلسات علاج طبيعي.

وقال أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي في "أنستقرام": "أول ما ابتديت أسخن وأرجع للجيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت".

وأضاف معلِّقاً على صورة لإصابته: "بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، وأول ما أخف إن شاء الله هحاول أنزل تاني أتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية".

يذكر أن آخر مشاركة للسعدني كانت من خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "كله بالحب"، الذي شهد مشكلات عديدة، إذ أعلن انسحابه من المسلسل، واصفاً العمل بـ"المهزلة".

كان السعدني، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل، وكان شرطاً أساسياً لقبولي الشغل معهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج".

وتابع: "الحقيقة أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وإلا أقعد في بيتنا وأكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية، وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل؛ لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة".