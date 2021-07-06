شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لصناع فيلم افتتاح مهرجان كان Annette آدم درايفر وماريون كوتيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان كان السينمائي جلسة تصوير لصناع فيلم الافتتاح Annette، وبطليه آدم درايفر وماريون كوتيار، ويقام اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم " Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وسيكون عرض الفيلم مميز، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب الجائحة، لذلك يتشوق صناع ومحبي السينما لمشاهدة نجوم الفيلم علي السجادة الحمراء لمهرجان كان والذي يمثل عودة المهرجات بقوة بعد توقف الكثير منها بسبب الظروف التي أصابت العالم أجمع.













وتدورأحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي يترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.

وأكدت ألبان كليريه إحدى منظمات هذه الاحتفالات المواكبة للمهرجان: "سنتحلّى بحسّ المسؤولية، سنقيم مآدب عشاء جلوسا يشارك فيها ما لا يتعدّى 140 شخصا، الكمامات ستكون إلزامية للتنقل، وسيتم توزيع عبوات من السائل المطهّر على الطاولات".