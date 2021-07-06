منة عرفة: كتبت على زوجى مؤخر عشان لو فكر يخلع يتعور

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها محمود المهدى ضيفين على تليفزيون الخليج 365 خلال برنامج "ملوك الترند" مع الزميل عادل عبد الله، وذلك فى أول ظهور للثنائى بعد عقد قرانهما الأسبوع الماضى.

وقالت منة فى حديثها "مكتبناش قايمة بينا إحنا مش دخلين حرب وكتبت مؤخر عشان لما يحب يطلق يتعور"، ثم قال محمود المهدى: "أنا اتجوزت قبل كده وكل حاجة قسمة ونصيب وعندى 3 بنات ومنة عارفة كل حاجة"، وردت منة: "مش هسمح إنه يجوز تانى أنا الأخيرة ولو اتجوز تانى يبقى مش مبسوط وإحنا الحمد الله مبسوطين سوا وهنتجوز قبل آخر السنة دى وبينا احترام متبادل".

وحكت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على أحد الأفلام وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".

وبدوره تحدث محمود المهدى عن تطور العلاقة مع منة عرفة موضحاً: "بدأ يبقى معانا أرقام بعض من سنة تقريباً فى آخر يومين تصوير، وفى أحد الأيام لقيت صاحبة منة بتتصل بيا وقالت لى عاوزة أعرف دلوقتى انت ومنة إيه نظامكوا؟ وسالتنى أنت بتحب منة ولا لأ، سكت شوية وردت، أنا بصراحة أعجبت بيها فى الفترة اللى فاتت واعترفت، وكملت منة وقلت لها أنا معجب بيكى واتكسفت شوية وقابلنا بعض تانى يوم واتعشينا عشوة رومانسية وكانت بداية القصة الحقيقة".

واستكملت منة عرفة الحديث وقالت إنهما ارتاحوا لبعضهما بعدما وجدا أشياء كثيرة متشابهة بينهما موضحة: "اللى شدنى ليه مش عارفة والله لإنى بالفعل كنت شفته واتكملت معاه ولكن آخر يومين تصوير حسيت إنى شفته بشكل مختلف عن المرات اللى قبل كدا، وبعدين حسيت إنى عاوزة أكلمه لإنى شفته في موقف تانى كأنه شخص تانى مختلف تماما عن أول مرة شفته، فأول مرة شفته مكنتش مرتاحة له لكن فى آخر يومين تصوير بدأت انجذبله واعجب بيه".