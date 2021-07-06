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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سعدى - جوهر Media Hub ، عن إطلاق الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة، والتي تستهدف الشركة من ورائها البحث عن أعمال إبداعية تفتح آفاقا جديدة فى علاقة المشاهد العربى بفن الفيلم القصير.

وقالت شركة سعدى - جوهر Media Hub ، في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، "دعوة لصناع الأفلام الروائية القصيرة ممن لديهم أفكار إبداعية، يمكنكم المشاركة فى الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة التى تطلقها شركة سعدى - جوهر Media Hub بحثا عن أعمال إبداعية تفتح آفاقا جديدة فى علاقة المشاهد العربى بفن الفيلم القصير".

وأضافت "يمكن لكتاب السيناريو والمخرجين من الشباب المشاركة عن طريق إرسال سيناريوهات الأفلام وسوف يتم تقييمها من قبل لجنة مختصة لاختيار الأفلام التى ستقوم الشركة بإنتاجها"، لافته إلى أن شروط المشاركة، هى:

- مدة الفيلم لا تزيد عن 15 دقيقة.

- ألا يكون الفيلم قد سبق وحصل على أى دعم إنتاجى أو جوائز أو شارك فى ورش تطوير.

- أن تكون حقوق الملكية الفكرية للأعمال المقدمة موثقة.

- أن يكون المشارك مصرى الجنسية وأن تدور أحداث الفيلم فى مصر.

- يسمح بالمشاركة بعمل واحد فقط لكل مشارك.

Media Hub تطلق الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة

خطوات المشاركة هي:

- تُرسل السيناريوهات بصيغة PDF عبر البريد الإلكترونى مصحوبة بـ (Logline) ومعالجة درامية لا تزيد عن 200 كلمة.

- يُرسل مع السيناريو البيانات الشخصية للسيناريست أو المخرج أو كليهما فى حالة العمل المشترك (الاسم - السن - السيرة الذاتية - رقم الموبايل - الايميل)

- آخر موعد لاستقبال المشاركات عبر البريد الإلكترونى [email protected] يوم 10 أغسطس 2021.



Media Hub تطلق الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة

وأشارت شركة سعدى - جوهر Media Hub ، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأفلام التى اختيرت فى شهر أكتوبر 2021 ليتم إنتاجها، ثم تنتقل إلى مرحلة التطوير والإنتاج والعرض وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة.