شكرا لقرائتكم خبر عن جودى فوستر فى جلسة تصوير بمهرجان كان قبل ساعات من تسلمها السعفة الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصوريين النجمة جودى فوستر في جلسة تصوير دعائية بمهرجان كان السينمائي، وذلك قبل ساعات من تسلمها السعفة الفخرية للدورة 74 في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، اليوم الثلاثاء، حيث ستكون فوستر أيضًا ضيفة شرف حفل الافتتاح الذي ستتلقى خلاله التكريم.

وقد مُنحت الجائزة الفخرية سابقًا إلى النجوم جين مورو، وبرناردو بيرتولوتشي، وجين فوندا، وجان بول بيلموندو، ومانويل دي أوليفيرا، وجان بيير لود، وأجنيس فاردا، وآلان ديلون.

وأشاد المهرجان بـ فوستر، المخرجة والممثلة والمنتجة الأمريكية، وعلى رحلتها الفنية الرائعة، وشخصيتها الفريدة من نوعها مع التزامها المتواضع لكنه قوي تجاه بعض القضايا الرئيسية في عصرنا.

ويعرض فى افتتاح مهرجان كان في دورته الـ74 فيلم 'Annette' بطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار والنجم آدم درايفر، وسيتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول، بعد حفل الافتتاح في Grand Théâtre Lumière في قصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.