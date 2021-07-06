شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود للدراما التليفزيونية بمسلسل يكتبه أحمد عوض عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي الفنان محمد صبحى تقديمه مسلسل بعنوان " شرطة الأخلاق " كما تردد علي السوشيال ميديا وبعض المواقع وأكد أنه بصدد العودة للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات ولكن من خلال مسلسل لم يستقر علي اسمه بعد يتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض الذي كتب له من قبل مسلسلي " رحلة المليون " و" سنبل بعد المليون " .



جانب من بروفات مسرحية نجوم الظهر

وأكد صبحي أن مسلسله القادم سيكون خلال عام 2022 لأنه في الفترة الحاليا مشغول بتقديم عروض مسرحية علي مسرحه بمدينة سنبل ويجري حاليا البروفات النهائية لمسرحية " نجوم الظهر " وبعدها مسرحية أخري بعنوان " عيلة اتعملها بلووووك " .



بروفات نجوم الظهر

مسرحية " نجوم الظهر " إخراج وبطولة وتأليف النجم الكبير محمد صبحي بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن وديكور محمد الغرباوى، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، جيهان قمري ، منير مكرم ، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .