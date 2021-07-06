شكرا لقرائتكم خبر عن نادية سيف النصر ..7 معلومات عن حبيبة يوسف فخر الدين فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 89 على ميلاد واحدة من نجمات الأبيض والأسود، وأحد الوجوه المألوفة لدى المشاهدين فى فترة الخمسينيات والستينيات إنها الفنانة الراحلة "نادية سيف النصر"، التى شاركت كبار نجوم زمن الفن الجميل فى عدد من الأعمال المميزة.

وخلال السطور التالية نوضح عدد من المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت الفنانة نادية سيف النصر بالقاهرة في 6 يوليو 1932، وبسبب وفاة والدتها وحبها الكبير للفن لم تكمل تعليمها، وبدأت حياتها بالغناء والرقص في الحفلات والموالد ثم دخلت عالم الفن، واتجهت للمشاركة بأدوار صغيرة في بداية مشوارها الفني.





- بدأت قصتها الفنية في فرقة الريحاني وفرقة الفنانين المتحدين، وكان أول ظهور لها في عام 1966 من خلال مسرحية "عريس في إجازة" أمام أبو بكر عزت، وليلى طاهر.

- كان أول ظهور لها فى عمل سينمائي، من خلال فيلم "هو والنساء"، الذي عرض عام 1966، وكانت تبلغ من العمر وقتها 34 عاما.

- جمعتها قصة حب بالفنان يوسف فخر الدين وتزوجت منه رغم إنها كانت تكبره بـ 3 أعوام، فهي من مواليد 1932، بينما كان هو من مواليد 1935.





- تعاونت مع زوجها الفنان يوسف فخر الدين في فيلمين: "حكاية 3 بنات" مع الفنانة سعاد حسني والفنانة شمس البارودى، و"7 أيام في الجنة" بطولة الفنانة نجاة والفنان حسن يوسف والفنان أمين الهنيدي.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية، وأبرز أدوارها "سيدة" في فيلم "7 أيام في الجنة"، و"شريفة هانم" في فيلم "غروب وشروق"، وغيرها.

- رحلت عن عمر يناهز الـ41 عاما، إثر تعرضها لحادث سير في العاصمة اللبنانية "بيروت" عام 1974، لتترك زوجها النجم الوسيم يوسف فخر الدين في حالة من الألم والاكتئاب جعلته يقرر الهجرة إلي اليونان والابتعاد عن التمثيل.



