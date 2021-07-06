شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة عنوان مؤتمر أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان فى دورته الـ 74 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 74، مؤتمرا صحفيا لأعضاء لجنة تحيكم المهرجان، برئاسة المخرج سبايك لى، والتي تضم كل من ميلين فارمر وجيسيكا هسنر وماجي جيلنهال وماتي ديوب وميلاني لوران وطاهر رحيم و سونج كانج هو، وكليبر مندونسا، وكانت الكمامة عنوان المؤتمر، حيث حرص الجميع علي ارتداءها حفاظا علي السلامة من فيروس كورونا.



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ينطلق اليوم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 التي تقام في الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

من المفترض ألا تُحدَد سقوف لعدد الحضور في الصالات، لكن سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.

ما حذر رئيس مهرجان كان بيار ليسكور قبل افتتاح الملتقى السينمائي "لن يكون بإمكاننا التصرف بإهمال"، ومن المتوقع أن تكون السهرات الشهيرة التي تزيد من رونق هذا الحدث السنوي أكثر انتقائية مع الحد من عدد المشاركين فيها.

وأكدت ألبان كليريه إحدى منظمات الاحتفالات المواكبة للمهرجان: "سنتحلّى بحسّ المسؤولية، سنقيم مآدب عشاء جلوسا يشارك فيها ما لا يتعدّى 140 شخصا، الكمامات ستكون إلزامية للتنقل، وسيتم توزيع عبوات من السائل المطهّر على الطاولات".

فيلم الافتتاح للمخرج الفرنسي لليوس كاراكس "أنيت" ، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.