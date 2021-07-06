شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى تهاجم مجلة عربية بعد إجراء تصويت على إحتياجها لـ طبيب نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت مى الغيطى فى فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، عن الصحة النفسية وكيفية محافظتها على استقرارها النفسى، كما إنها عانت من اضطراب ثنائى القطب، معلقة: أعتقد إن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيا وجسديا.

وبعد الفيديو التى تحدثت فيه عن مرضها النفسى، قامت إحدى المجلات العربية بإجراء تصويت على مرضها بتغريدة على تويتر، وهل تحتاج لعلاج نفسى أم لا؟، لتغضب غضبا شديدًا وتهاجمهم.

وكتبت الغيطى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:" فى أى عالم دى تويتة مقبولة يعنى إيه نعمل تصويت نشوف رأى الناس فى صحة الأخرين، ونتناقش فيها أكتر شيء مقزز شوفتوا فى حياتى، أنتوا فشلة، وندمانة إنى كنت على الغلاف بتاعكم".



مى الغيطى

وشاركت مى الغيطى في الفيلم القصير الذى أخرجه المصور محمود رشاد لإحياء ذكرى وفاة السندريلا العشرين، واستعان فيه بـ 5 فنانات لتجسيد مراحل مختلفة من حياة سعاد حسنى خلال أعمالها وهن نسرين أمين، مي الغيطي بشخصية "زوزو" من فيلم "خلي بالك من زوزو"، وهند عبد الحليم وشخصية "زبيدة" من فيلم "الجوع"، وسارة عبد الرحمن جسدت شخصية "نوسة" من فيلم "حلوة وشقية"، وبسنت شوقي قدمت شخصية "وفاء" من فيلم "الراعي والنساء".