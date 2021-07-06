شكرا لقرائتكم خبر عن سحر كامل .. أن تصنع الشهرة بإفيه وتخطف القلوب بـ 3 مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملامحها الضاحكة ونبرة صوتها المختلفة وأدائها البسيط، طلت علينا الممثلة سحر كامل، التي استطاعت أن تخطف القلوب من خلال ظهورها فى مشاهد قليلة للغاية، وبإفيهات ميزتها عن غيرها، جعلتها واحدة من أشهر أصحاب الأدوار الثانوية فى السينما المصرية

وبعد أن تركت بصمة بإفيهات لا يزال يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعملها الناس بشكل ساخر في حياتهم اليومية، رحلت الفنانة "سحر كامل" عن عالمنا بالأمس عن عمر ناهز الـ51 عاما، أثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها بمنزلها جعلتها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكان قد أعلن الفنان محمد على رزق، وفاة الفنانة سحر كامل، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني، السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

صنعت سحر كامل شهرة واسعة، وحققت جماهيرية كبيرة رغم كونها لم تكن أبدا من أصحاب الأدوار الأولى أو المؤثرة، لكن إفيهاتها جعلتها تعيش فى ذاكرة الجمهور، وحتى إن لم يكن الكثير يعرف اسمها لكن ملامحها وأدوارها كانوا معروفين، وتركت خلفها عددًا من الإفيهات التي حفظها الجمهور ويرددها في الكثير من المواقف الساخرة، وأيضا يضعها البعض في صور عبارة عن «كوميكس» للسخرية من المواقف الحياتية التي يتعرضون لها كل يوم.

وكان أشهر إفيهاتها وأكثرها تداولًا بين العامة فى المواقف اليومية إفيه "وأنا ومالي يا لمبي"، الذي قالته للفنان محمد سعد في فيلم "الناظر"، بطولة الفنان علاء ولي الدين، ظهرت الفنانة سحر كامل في مشهد حفل الزفاف، حيث كانت تؤدي دور عروس "اللمبي" والذى طالبها أن تترك الفرح لكى تحضر شاي لضيوفه صلاح (علاء ولى الدين) وعاطف (أحمد حلمي) قبل أن يعايرها بنسبها ويطلقها، وحينها ردت عليه بالإفيه الشهير الذي أصبح يردده من بعدها ملايين المصريين حاليا: "الله وأنا مالي يا لمبي".

المشهد سالف الذكر كان واحدا من ثلاث مشاهد استطاعت من خلالهم سحر كامل أن تخطف القلوب وتصنع شهرتها الكبيرة، ومن تلك المشاهد أيضا دورها فى فيلم "جاءنا البيان التالي" عندما تهاجم الشرطة المكان، ويقبضون عليها تقول سحر كامل: "في إية أنا كنت نايمة لوحدي"، ليرد محمد هنيدي: "يعني أنتي كنتي نايمة في بيت الطلبة".

كذلك فى فيلم وش إجرام، بطولة الفنان محمد هنيدي، ظهرت الفنانة سحر كامل في مشهد "الميكروباص"، ودار بينها وبين الفنان محمد هنيدي الحوار الكوميدي التالي:

بقولك إيه يا بني، مالقيش معاك سرنجة؟

ليرد هنيدي: ياعيني يأ أمي أنتي معاد الحقنة بتاعتك دلوقتي؟

وفجأة تنطلق في الغناء: السرنجة ياسطى، إديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة، ويتضح أنها تطلب حقنة مخدرة.