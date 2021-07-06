شكرا لقرائتكم خبر عن سارة خزبك حفيدة أمين الهنيدى تصحح تاريخ وفاته: جدى توفى 3 يونيو وليس يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشابة سارة خزبك – حفيدة الفنان الراحل أمين هنيدى – أن تاريخ وفاة جدها الراحل هو 3 يونيو، وليس 3 يوليو الجارى كما هو مكتوب على موقع ويكيبيديا، مؤكدة أن هذا التاريخ المتداول ليس صحيحاً إضافة إلى تداول معلومات أخرى عن جدها غير صحيحة أيضاً، مثل ذهابه لعراف اكتشف إصابته بمرض السرطان

وقالت الفنانة الشابة سارة خزبك حفيدة الفنان الكوميدى الكبير الراحل أمين الهنيدى لـ"الخليج 365"، إن جدها لم يكن يؤمن بالعرافين ومن المحال أن يذهب لعراف، مؤكدة أنه اكتشف إصابته بمرض السرطان عندما شعر ببعض الآلام برقبته فذهب لطبيبه المعالج، وأخبره بهذا المرض.



سارة خزبك حفيدة الفنان الراحل امين الهنيدى

ويعد أمين الهنيدى واحدا من فنانى الكوميديا في مصر خلال فترة الستينات، حيث التحق بكلية الآداب ولكن سرعان ما تركها ليلتحق بكلية الحقوق ولكن تركها أيضا والتحق بالمعهد العالى للتربية الرياضية ومن الواضح أنه أحبه جدا حتى أنه بعد تخرجه عمل مدرسا وظل يعتلى المراكز الوظيفية حتى وصل لمديرعام النشاط الرياضى فى وزارة التربية والتعليم ولكن كل هذا لم ينسيه حبه وشغفه للتمثيل.



امين الهنيدى

فى عام 1939 انضم لفرقة نجيب الرحيانى المسرحية وسافر للسودان وهناك ألتقى بالفنان "أبو لمعة" وكونوا فرقة مسرحية هناك وعند عودته لمصر عمل ببرنامج ساعة لقلبك، كان أمين الهنيدى نجم شباك فى المسرح وكان الناس يتوافدون للمسرح من أجله ويقال أنه فى أحد العروض كان عادل إمام يشارك فيها وكان فى بداياته وخرج عن النص المتفق عليه مما أضحك الناس وكان رد فعل أمين الهنيدى أنه قرر أستبداله بممثل أخر وهو حسن مصطفى وعند مجيئه للمسرح اليوم التالى وجد عادل إمام اسمه محذوف من على الأفيش .



امين الهنيدى وعادل امام

قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ومن أهمها فيلم "حماتي ملاك"، "زوجة من باريس"، "حارة السقايين"، "شنطة حمزة"، "7 أيام في الحنة"، "أشجع رجل في العالم"، "شهر عسل بدون إزعاج"، "غرام في الكرنك" وغيرها وكان آخر أعماله هو فيلم "الحدق يفهم" والذي تم عرضه في عام 1986 كما أنه قدم عدة أغاني خلال مسيرته الفنية منها أغنية "يا سنيوريتا"، أغنية "وحوي يا وحوي" ورحل عن عالمنا تاركاً لنا أعمالاً فنية متألقة.