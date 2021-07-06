شكرا لقرائتكم خبر عن تريس جيبسون يحتفى بتحقيق فيلم F9 نصف مليار دولار بصور مع بول ووكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي تريس جيبسون، على الاحتفاء بتحقيق فيلم Fast and Furious 9، نصف مليار دولار إيرادات في حول العالم، وهو الفيلم الذي يعرض في ثمانية أسواق عالميًا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر،والصين.

ونشر جيبسون، عدة صور من الصحف العالمية لإبراز الرقم القياسي الذى حققه الجزء التاسع من سلسلة الاكشن الشهيرة في ظل تفشي جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبيرعلى صناعة السينما والايرادات خلال الأشهر الماضية.

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فن ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دورالعرض حول العالم، ووفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.