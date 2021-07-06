وفاة الفنان التشكيلي عبد العال حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الروائي وحيد الطويلة، وفاة الفنان التشكيلي عبدالعال حسن، اليوم الثلاثاء.

ونشر "الطويلة" صورة للراحل وصورا من أعماله عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الفنان الكبير عبد العال صاحب اللوحات الشهيرة المميزة في ذمة الله.. خالص عزائي لصديقتي دينا توفيق وزينة وميدو وأدهم".

وكتبت ابنة الراحل دينا عبد العال عبر حسابها بـ"فيسبوك": "(يا أَيَّتُها النَفْس المُطْمَئِنَّة ارجعي إِلَى رَبَكَ راضِيَة مُرْضِيَة فادخلي فِيَّ عَبّادِي وادخلي جَنّتِي)، (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)، صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الغالي الفنان العظيم والأب العظيم الفنان عبد العال حسن، اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وثبته عند السؤال يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال".

الفنان عبدالعال حسن عبدالعال غنيم هو أحد كبار فناني الصحافة، ولد في بورسعيد عام 1944، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة عام 1966، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو نقابة الصحفيين، وعضو جماعة أتيليه القاهرة، اشتهر برسومه الصحفية القوية، وأغلفته التي زين بها صفحات مجلة "صباح الخير"، وطوع ريشته لتقترب من الرسوم الكاريكاتورية أحيانا أخرى لتتصدر أغلفة مجلة "روز اليوسف" السياسية، وقدّم الرسوم التوضيحية للعديد من الأعمال الإبداعية كالقصيدة، والقصة القصيرة، والرواية المسلسلة.

وقدّم عبد العال حسن مجموعة من المعارض الفنية على مدار مشواره الفني منها: "رباعية مصرية، بنات من مصر، حلاوة بلدنا، بنات القمر، بنات بلدي، دانتيلا، يسعد صباحك، صباح الخير".