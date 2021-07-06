محمد صبحي يعود للدراما التليفزيونية بمسلسل يكتبه أحمد عوض عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

نفى الفنان الكبير محمد صبحي تقديمه مسلسل بعنوان "شرطة الأخلاق" كما تردد على السوشيال ميديا وبعض المواقع، مؤكدا أنه بصدد العودة للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات، من خلال مسلسل لم يستقر على اسمه بعد يتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض الذي كتب له من قبل مسلسلي "رحلة المليون" و"سنبل بعد المليون".

وأكد "صبحي" أن مسلسله القادم سيكون خلال عام 2022، لأنه في الفترة الحالية مشغول بتقديم عروض مسرحية على مسرحه بمدينة سنبل، ويجري حاليا البروفات النهائية لمسرحية "نجوم الظهر"، وبعدها مسرحية أخرى بعنوان "عيلة اتعملها بلوك".

مسرحية "نجوم الظهر" إخراج وبطولة وتأليف النجم الكبير محمد صبحي، بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن وديكور محمد الغرباوي، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، جيهان قمري، منير مكرم، ندى ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط.