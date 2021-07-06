"دي أداة الجريمة".. ميار الببلاوي ترد على منتقديها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على منتقديها بعدما كشفت مؤخرا عن تعرضها للكسر في 4 أصابع وإجرائها عملية جراحية في قدمها.

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وكتبت الببلاوي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "للي باعتنلي بيقولوا أنتي كل حاجة تهوليها، إيه يعني ضرفة دولاب، طيب دي ضرفة الدولاب أداة الجريمة (ونشرت صورتها)، أمي بتحب الخشب الأرو والأوض العمولة، وبتعتز جدا بيها وبتقول دي بتعيش وملهاش دعوة الموديل اتغير ولا لا، المهم ضرفة الدولاب محدش يقدر يشيلها ولا الأدراج ولا حتى مُلة السرير".

أضافت: "والله الضرفة دي النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها، أنا مبدعيش، أنا تعبت من نومة السرير، بقالي شهور كل ما أقوم يوم أنام شهر، مش قادرة اتحرك، اللي يعرفني يعرف إني نشيطة جدا، والله نفسي أقوم علشان أمي وابني، ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد، يارب ما تحوجني".

اختتمت: "يارب رضيت بقضائك، بس لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ويا شمتانين أنا مبأذيش حد ولا بغضب ربنا لأي سبب، وشماتتكم فيّا ربنا عالم بيها، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت ميار الببلاوي، نشرت صورا لقدميها قبل أيام عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "آسفة لبشاعة المنظر، وعارفة أنكوا زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

أضافت: "بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف، والصباع الكبير شكله صعب جدا، بس الحمد لله متكسرش".

اختتمت: "ربنا عالم بيا، الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفة أقول ادعولي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة أنكم زهقتوا مني، بس ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

وتعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

وعقب خروجها من المستشفى بعد انتهاء العملية، عادت إلى مصر وسجدت في أرض المطار من سعادتها بعودتها إلى بلدها.

كما تعرضت مؤخرا لشائعات تفيد بوفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بنفيها.

وفي يونيو الماضي، أجرت ميار الببلاوي، عملية جراحية لإزالة ورم في الرحم.