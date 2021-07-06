جنات تدعم شيرين وحسام حبيب بهذه الأغنية.. وتؤكد: "البيوت أسرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

وجهت المطربة المغربية جنات، رسالة دعم للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لحسين حبيب والد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.

وقالت جنات، في مداخلة مع برنامج "et بالعربي": "البيوت أسرار ومينفعش الناس تتخطى حدودها وتتدخل في الحياة الخاصة بتاعت الفنانين أوي كده، وشيرين ذكية، وحسام برضو ذكي، وبيحبوا بعض".

أضافت: "المشاكل بتحصل في كل البيوت، وشيرين وحسام قادرين يحلوا مشاكلهم بنفسهم ما حد يتدخل، ربنا يحفظهم ويوفقهم في حياتهم، وهما أدرى بحياتهم".

وغنّت جنات، خلال الاتصال، أغنيتها "اوعى" مقدمةً إياها لشيرين عبد الوهاب، وتقول كلماتها: "اوعى، خليك مع اللي شاريك، ومتخيبش أملي فيك، حطيت عليك أمالي، وأنت الغالي وبموت فيك، اوعى تكسرلي قلبي حبيبي".

أغنية "اوعى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية هاني يعقوب، وتسجيل غناء هيثم راضي ومودي منير، وطرحتها ضمن ألبومها الأخير عام 2020.

وجاء في تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

ورد حسام حبيب على هذا التسجيل في مقطع فيديو له نشره عبر "إنستجرام". يمكنك الاطلاع على تصريحاته من هـــــــــــــــنـــــــــــــــــــا. أيضا يمكنك الاطلاع على رد شيرين عبد الوهاب من هــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.