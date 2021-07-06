تعرضت للخيانة وتمنت الزواج من خالد يوسف.. حكايات غادة عبد الرازق وأزواجها العشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"تعدد مرات الزواج" مع جرأة الفنانة غادة عبد الرازق في الكشف عن تفاصيل زيجاتها، يعد من بين أكثر المحطات في حياة النجمة التي تدخل اليوم عامها الـ51.

عمر غادة عبد الرازق

الفنانة غادة عبد الرازق التي تحل اليوم ذكرى مولدها، حيث ولدت في 6 يوليو، كشفت خلال حديثها في إحدى الندوات الصحفية عن كونها من مواليد عام 1970، وتبلغ من العمر 51 عاما، وذلك على عكس المذكور في مواقع عديدة عن كونها من مواليد عام 1965.

وخلال اللقاء الذي كان في يونيو الماضي وعرض قالت غادة: "أنا رايحة آخد التطعيم قريب بالبطاقة بتاعتي هل هدخل بيها مزورة؟ أنا بقول الحقيقة مبكدبش أنا ست عندي 50 سنة وإن شاء الله شهر 7 اللي جاي هيكون عندي 51 أجيب مصحف أحلف عليه".

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سر الزواج مبكرا

غادة خلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان"، مع الإعلامي علي العلياني، تحدثت عن أول أزواجها، رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وسر زواجها وهي في عمر 17 عاما، وقالت: "كنت أرى أن الحرية في الزواج، بعيدا عن قيود العائلة في الخروج، وشروط العائلة عند الذهاب إلى النادي، وما صدقت إن الحرية جاتلي، وكنت وقتها صغيرة جدا من دون خبرات".

غادة التي أنهت زواجها الأول بعد 7 سنوات، منها 5 سنوات عاشت خلالها في المملكة العربية السعودية، خلال ظهورها في برنامج "مصارحة حرة" عام 2015، كشفت أن زوجها عادل "والد ابنتها روتانا"، هو الوحيد من بين أزواجها الذي يمكن أن تقول إنها خسرته وندمت على طلاقها منه، أولاً، لأنه والد "روتانا"، وثانياً، لأنه رجل محترم.

10 أزواج

ومع ما قيل عن عدد زيجاتها، تحدثت غادة خلال ظهورها في برنامج "عايشة شو" مايو 2019، وقالت: "تزوجت من 4 إلى 5 مرات قبل تقديم مسلسل (زهرة وأزواجها الخمسة)، وبعدها كملت وأصبحوا حوالي ما شاء الله 10 أو 11، وفي الوقت الحالي أنا مهتمة جدا أكررها لو ربنا أكرمني بإنسان يحبني بجد، يحب الإنسانة غادة محمد عبد الرازق، وليس الفنانة غادة عبد الرازق".

أزواج غادة عبد الرازق.. من هم؟

في عدة حوارات كشفت غادة عن أزواجها، ومنهم رجل أعمال بورسعيدي اكتفت بذكر اسمه الأول "أحمد"، وهو الزوج الثاني، ولم يستمر الزواج، وقالت عن تلك الفترة: "كان كبير في السن زي بابا، ولما انفصلت عنه الدكتور قال لي أنتي كنتي شايفة فيه صورة باباكي، وهو فعلاً كان شبهه جداً".

وفي عام 2001 تزوجت غادة عبد الرازق من المحامي حلمي سرحان، وبعد انفصالها عنه في العام التالي تزوجت للمرة الـ4 من المنتج وليد التابعي، وأنتج لها فيلما "أزمة شرف" و"90 دقيقة"، وأعلنا أكثر من مرة عن انفصالهما، قبل أن يتم الطلاق للمرة الـ3 ونهائيا عام 2009.

زوج سابق وصديق حالي

غادة تحدثت عن خامس أزواجها محمد فودة، وقالت: "قبل الجواز كانت بيننا عشرة طويلة لمدة 18 عاما، وكل واحد فينا كان مبسوط مع الثاني، وسيبنا بعض علشان منخسرش بعض على مستوى الصداقة، ونحن على تواصل كأصدقاء وإخوات، لكن أزواج لا".

تعرضها للخيانة

غادة في إطار أحاديثها عن أزواجها والزواج في عدة برامج، أطلقت العديد من التصريحات التي أثارت الجدل، إذ كشفت في برنامج "مصارحة حرة" عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها.

تمني الزواج من خالد يوسف

وفي لقاء لها مع الإعلامي اللبناني نيشان، أجابت على سؤالها عن الزوج الذي تتمناه من الوسط الفني، وقالت: "المخرج خالد يوسف".

أسباب فشل زيجات غادة عبد الرازق

وفي حديثها مع الإعلامي عمرو الليثي كشفت غادة عن أسباب فشل زيجاتها، وقالت: "سوء اختياراتي هي السبب".

أخر أزواجها

وبعد زواجها عام 2020 من أحدث أزواجها، مدير التصوير، هيثم زنيتا سألها الإعلامي عمرو أديب عن الزواج الذي تم خلال شهر رمضان، وقالت "حلو جدا".

أخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" مع النجوم: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل ووفاء عامر وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، في رمضان 2021.