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شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي في دبي و«طافش» بالمالديف.. نجوم يشعلون أجواء الصيف بالشواطئ والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021
تقضي النجمة السورية نسرين طافش أجازتها الصيفية في جزر المالديف، حيث تشارك جمهورها على مدار الساعة بصور من داخل الجزر الآسيوية الخلابة، ورغم أن نسرين ظهرت في الكثير من الصور بالمايوه، لكنها لم تظهر بشكل كامل، حيث تعمدت الاختباء وراء ساتر، وذلك بعدما تعرضت لإنتقادات سابقة لظهورها بالمايوه أخرها كان في الدورة الأخيرة بمهرجان الجونة السينمائي.
من دبي أشعلت منة فضالي أجواء الصيف، وذلك بعدما ظهرت في أكثر من صورة وهي ترتدي المايوه، محذرة في الوقت نفسه أي متابع لها على السوشيال ميديا من التنمر عليها أو ذكر ألفاظ خارجة، وجاءت صور منة بعد حصولها على الإقامة الذهبية من دبي.. الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها منة أزمة بسبب ظهورها بالمايوه، حيث أعتادت سنويا على نشر صور لها بالمايوه، وكثيرا ما تتعرض بعدها لهجوم على السوشيال ميديا.
بعد ساعات من فوز «الأهلي» على «الترجي» التونسي في مباراة العودة بدوري أبطال الأندية الأفريقية، نشرت رانيا يوسف صورة لها بكاش مايوه أحمر اللون من أجازتها، وعلقت رانيا على الصورة بالقول: «الأحمر دايما يكسب».