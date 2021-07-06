منة فضالي في دبي و«طافش» بالمالديف.. نجوم يشعلون أجواء الصيف بالشواطئ

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

تقضي‭ ‬النجمة‭ ‬السورية‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬أجازتها‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬المالديف،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬جمهورها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬بصور‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الجزر‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخلابة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬نسرين‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬بالمايوه،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬حيث‭ ‬تعمدت‭ ‬الاختباء‭ ‬وراء‭ ‬ساتر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬لإنتقادات‭ ‬سابقة‭ ‬لظهورها‭ ‬بالمايوه‭ ‬أخرها‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي‭.‬



من‭ ‬دبي‭ ‬أشعلت‭ ‬منة‭ ‬فضالي‭ ‬أجواء‭ ‬الصيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬المايوه،‭ ‬محذرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أي‭ ‬متابع‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬من‭ ‬التنمر‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬ذكر‭ ‬ألفاظ‭ ‬خارجة،‭ ‬وجاءت‭ ‬صور‭ ‬منة‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬دبي‭.. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬فيها‭ ‬منة‭ ‬أزمة‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬بالمايوه،‭ ‬حيث‭ ‬أعتادت‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬بالمايوه،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬بعدها‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭.‬

بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬الأهلي‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬الترجي‮»‬‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬العودة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬الأندية‭ ‬الأفريقية،‭ ‬نشرت‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬بكاش‭ ‬مايوه‭ ‬أحمر‭ ‬اللون‭ ‬من‭ ‬أجازتها،‭ ‬وعلقت‭ ‬رانيا‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الأحمر‭ ‬دايما‭ ‬يكسب‮»‬‭.‬