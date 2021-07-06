شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صورة نادرة لـلنجمة الراحلة صباح مع عاصى الحلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة نادرة للراحلة النجمة الكبيرة صباح برفقه الفنان عاصى الحلانى، في إحدى الحفلات، وقام عاصى بإعادة نشر الصورة على حسابه على تويتر، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه.



صباح و عاصى الحلانى

يشارك المطرب اللبناني عاصى الحلانى، صديقته وابنة موطنه المطربة نانسى عجرم، إحياء حفل غنائي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح المطرب عاصى الحلانى مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيبي"، ويشاركه في الغناء ابنه الوليد الحلانى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تجاوزت عدد مشاهدتها عليه أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراق، توزيع طونى سابا

وأحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا في لبنان، الأيام الماضية حضره عدد كبير من جمهوره، وقدم خلاله باقة مميزة من أهم أغانيه والعديد من الأغاني الوطنية للبنان.

ونشرعاصي فيديو من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "رغم كل الظروف الصعبة لبنان رح يكون بلد الفرح والعزة والكرامة وهيك كانت السهرة إمبارح في بيروت أم الشرائع وست الدنيا".