شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة جين كامبيون تحصل على نوبل السينما فى مهرجان Lumiere والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة Lumiere "لوميير 2021"، في المهرجان السينمائي الفرنسي، الذي يقام في مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي، خلفاً للأخوين البلجيكيين جان بيارولوك داردين.



جين كامبيون

تُمنح جائزة "لوميير" بنسختها الـ13، بمناسبة مهرجان "لوميير" للأفلام التراثية الذي يقام هذا العام في الفترة ما بين 9 – 17 أكتوبر.

ومخرجة فيلم " The Piano " كانت أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية وأول مديرة للجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2014، كما ستكون كامبيون أول مخرجة تحصل على جائزة "لوميير" التي يعرّفها المروّجون لها بأنها "نوبل السينما".

وتقدم كامبيون في الخريف فيلمها الجديد " The Power of the Dog " المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه للكاتب دون وينسلو، والذي يتناول تهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى الأخوين داردين، منحت جائزة "لوميير" لكل من فرنسيس فورد كوبولا، وجين فوندا، وونج كارواي، وكاترين دونوف، ومارتن سكورسيزي، وبيدرو ألمودوفار، وكوينتين تارانتينو، وكين لوتش، وجيرار دوبارديو، وميلوش فورمان، وكلينت إيستوود.