فن ومشاهير

شاهد التحضيرات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان اليوم .. صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق خلال ساعات الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، حيث استعدت المدينة لاستقبال المهرجان، وتم فرش السجادة الحمراء وبدأت الإدارة فى استقبال النجوم والضيوف .

 

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قال رئيس مهرجان كان بيار ليسكور قبل افتتاح الملتقى السينمائي "لن يكون بإمكاننا التصرف بإهمال"، ومن المتوقع أن تكون السهرات الشهيرة التي تزيد من رونق هذا الحدث السنوي أكثر انتقائية مع الحد من عدد المشاركين فيها.

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وأكدت ألبان كليريه إحدى منظمات الاحتفالات المواكبة للمهرجان: "سنتحلّى بحسّ المسؤولية، سنقيم مآدب عشاء جلوسا يشارك فيها ما لا يتعدّى 140 شخصا، الكمامات ستكون إلزامية للتنقل، وسيتم توزيع عبوات من السائل المطهّر على الطاولات".

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وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم المخرج الفرنسي "أنيت" لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.

وتدورأحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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