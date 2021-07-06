شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لصناع مسلسل Lord of the Rings بعدم إتباع تعليمات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت عدة تقارير اجنبية خلال الفترة الأخيرة، تفيد بوجود اهمال شديد في تنفيذ إجراءات السلامة في موقع تصوير الجزء الأول من مسلسل Lord of the Rings، حيث ان هناك عدد كبير من العاملين في اللوكيشن تعرضوا لإصابات أثناء تصوير إحدي مشاهد الحركة.

وفى مقال نشرته New Zealand Herald، منذ أيام، أكدت فيه إن هناك ثلاثة على الأقل من بين العاملين في الموسم الأول من السلسلة، تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء عملية التصوير، ويتطلب أثنان منهم تدخل جراحي.

وقرر القائمين على مسلسل Lord of the Rings والذى يبلغ تكلفة انتاج موسمه الأول 465 مليون دولار، الرد في بيان رسمي للدفاع عن تلك الاتهامات، وقال المتحدث الرسمي لاستوديوهات أمازون التي يتم التصوير فيها "نأخذ الصحة الجسدية للممثلين وطاقم العمل على محمل الجد، وكأولوية قصوي دائماً".

وفى تقرير سابق نشرته صحيفة فارايتي، فإن صناع المسلسل التاريخي، قرروا إلغاء وحدة الألعاب التابعة للشركة بدون سابق إنذار، وفى تصريحات للمتحدث باسم الشركة قال: "نحن نحب مملكة الخواتم، ونشعر بخيبة أمل لأننا لن نقدم هذه الألعاب للجمهور"، ووفقا لبيان سابق للشركة، أكدت فيه أن القائمين على اللعبة سيتم نقلهم إلى لعبة LOTR الشهيرة.

تأتي تلك التقارير، بعد إلغاء الشركة العام الماضي خططًا للعبة "Crucible"، وكانت قد وقّعت الشركة صفقة لتطوير ألعابها، بعد أن استحوذت شركة Tencent Holdings الإعلامية والترفيهية الصينية على شركة Leyou الشهيرة في عالم الألعاب الإلكترونية في ديسمبر 2020 في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما فشلت فيه سريعا لذلك عادت لتنفيذ خطتها في إلغاء ألعابها.