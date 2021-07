شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الكوري بونج جون ضيف مهرجان "كان" بعد حصوله على السعفة الذهبية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان كان السينمائي المقرر إقامته اليوم، استضافة المخرج الكوري بونج جون هو، وتمثل استضافته في حفل افتتاح المهرجان بالدوره الـ74، عودة له بعد حصوله علي جائزة السعفة الذهبية Cannes2019 عن فيلمه Parasite، وسيحضر المخرج حفل الافتتاح وسيقدم للجمهور لقاء استثنائي .

وفيلم Parasite الكوري الجنوبي، نجح في تحقيق رقم قياسي خلال الأوسكارفي دورتها الـ 92 ليصبح أول فيلم أجنبي يفوز بـ4 جوائز في الحفل الذي انتهت فعالياته منذ قليل، من ضمنها جائزة أفضل فيلم سينمائي رئيسي، ليتربع على عرش أكثر الأفلام الأجنبية تحقيقاً للجوائز.



المخرج الكوري بونج جون

وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل إخراج لـ بونج جون هو، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم رئيسي بعد منافسة شرسة مع ford v Ferrari - The Irishman - Jojo Rabbit – Joker - Little Women - Marriage Story – 1917 - Once Upon a Time in Hollywood.

وينطلق اليوم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 التي تقام في الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

بوستر المهرجان

من المفترض ألا تُحدَد سقوف لعدد الحضور في الصالات، لكن سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.

كما حذر رئيس مهرجان كان بيار ليسكور قبل افتتاح الملتقى السينمائي "لن يكون بإمكاننا التصرف بإهمال"، ومن المتوقع أن تكون السهرات الشهيرة التي تزيد من رونق هذا الحدث السنوي أكثر انتقائية مع الحد من عدد المشاركين فيها.

وأكدت ألبان كليريه إحدى منظمات هذه الاحتفالات المواكبة للمهرجان: "سنتحلّى بحسّ المسؤولية، سنقيم مآدب عشاء جلوسا يشارك فيها ما لا يتعدّى 140 شخصا، الكمامات ستكون إلزامية للتنقل، وسيتم توزيع عبوات من السائل المطهّر على الطاولات".

وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم لمخرج فرنسي هو "أنيت" لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.