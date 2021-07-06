في الذكرى الأولى لرحيلها .. يسرا لرجاء الجداوي : ” فراقك لسه بيوجع قلبي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:58 مساءً - أحيت الفنانة ” يسرا ” الذكرى الأولى لوفاة الفنانة ” رجاء الجداوي ” التي رحلت عن عالمنا في الخامس من يوليو من العام الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فنشرت يسرا صورة لها تجمعها بالفنانة الراحلة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة إلى رجاء الجداوي معربة عن إشتياقها لها .

فكتبت قائلة : ” تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي .. سايبة فراغ كبير يا جوجا .. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك .. وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى ” .