ابنة رجاء الجداوى تظهر مرتدية عقدها وتحمل حقيبتها مع لميس الحديدى

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، أنها أحيت اليوم والذى يصادف الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة بزيارة قبرها برفقة حفيدتها والمقربين والعائلة ثم عادت لمنزلها غير مصدقة ما حدث حتى الآن.



وتابعت فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" فى حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى قائلة: "روحت البيت وقعدت شوية وأنا لسه مش متخيلة إلى حصل وبقول لنفسى معقولة إلى بيحصل ده؟ طول النهار تلقيت اتصالات من أقارب وجيران والدنيا كلها مقلوبة على مرور السنة على وفاتها لأنها فى حقيقة الأمر لم تغب".

وأكملت: "فى أوقات كتير مابقاش مصدقة وأقول يا مامى فات على موتك أربع شهور بس والنهاردة قلت سنة كاملة راحت على غيابك وأنا مش مصدقة لانى دائماً بحس انها موجودة فى محبة الناس وأن روحها بتحتضنى وتحضتن محبيها ".

وفاجئت لميس الحديدى أميرة مختار بسؤالها: إنتى شايلة شنطتها ولابسة عقدها ؟ وتجيب أميرة مازحة: "ده عيب إنك صحبتنا فعارفة حاجتها كويس لابسة شنطتها وعقدها والجاكيت بتاعها.. ودى كانت هدية ليها فى عيد ميلادها فى سبتمبر 2019 وقلتلنا وقتها ليه كده يا ولاد تكلفوا نفسكم ؟ وهى كانت دائما بتتحايل عليا ألبس حاجتها وتتخانق معايا عشان استخدمهم وكنت برفض وأققلها وقتها مش هينفع نظهر إحنا الاثنين ولابسين حاجة بعض ".