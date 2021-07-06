وفاة ريتشارد دونر.. مخرج أول أفلام "سوبرمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج ريتشارد دونر صاحب الكثير من الأعمال الناجحة بينها أول أفلام "سوبرمان"، عن 91 عاما، على ما أفادت تقارير صحفية أمريكية.

أعمال المخرج ريتشارد دونر

من أبرز أعمال ريتشارد دونر فيلم "ذي أومن" سنة 1976، وسلسلة "ليذل ويبن" التي انطلقت في أول أجزائها سنة 1987 مع ميل غيبسون وداني غلوفر، و"ذي غونيز" في 1985 ثم "سكروجد" سنة 1988، وصولا إلى آخر أفلامه "16 بلوكس" سنة 2006.

كما أخرج ريتشارد دونر حلقات من برامج تلفزيونية بارزة بينها "غيت سمارت"، و"بيري مايسون"، و"غيليغانز أيلاند"، و"ذي توايلايت زون"، وكذلك تولى إنتاج "إكس من" و"فري ويلي".

ونقلت "هوليوود ريبورتر" تأكيد مساعد ريتشارد دونر خبر وفاته، فيما أوضحت تقارير أن زوجة المخرج لورن شولر دونر لم تحدد سبب الوفاة.

وكتب نجم "ذي غونيز" شون أستين عبر "تويتر": "كان لريتشارد دونر الصوت الأكثر تأثيرا الذي يمكن لأي شخص تخيله".

كذلك قال المخرج ستيفن سبيلبرغ، مؤلف القصة التي استند إليها فيلم "ذي غونيز"، في بيان إن دونر أظهر "إتقانا قويا" في أفلامه.

وُلد ريتشارد دونر في برونكس وترعرع في مدينة نيويورك قبل انضمامه إلى جامعة نيويورك، وخدم أيضا في الجيش الأمريكي، وفقا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".