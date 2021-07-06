فن ومشاهير

مهرجان كان السينمائي في أرقام.. تكلفة التنظيم 20 مليون يورو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقام، الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، بعد إلغاء الدورة السابقة بسبب فيروس المسبب لمرض (كوفيد-19).

واستعرض موقع "نيوز 24" الأمريكي في تقرير، أبرز الإحصائيات عن مهرجان كان الذي ينطلق الثلاثاء، وحتى 17 يوليو/تموز.

1- يقام مهرجان كان سنويًا، إلا أن هناك 5 مرات في تاريخه تم إلغاء إقامة المهرجان: أولًا عام 1939 بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم عامي 1948 و1950 لأسباب مادية، وعام 1968 بسبب احتجاجات نشبت في عموم فرنسا، وأخيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا.


2- تتكون جائزة السعفة الذهبية (الجائزة الرئيسية للمهرجان) من فروع ذهبية عيار 18، ويبلغ عددها 19 فرعا، وتصل قيمتها إلى 20 ألف يورو وهي من تصميم الصائغ شوبارد.


3- يبلغ عدد المخرجين ومساعدي المخرجين اللذين فازوا بجائزة السعفة الذهبية مرتين، ثمانية مخرجين.

4- يصل عدد الأفلام المنافسة في مهرجان كان هذا العام إلى 24 فيلمًا، وسجل عام 1944 أعلى عدد أفلام مشاركة في المهرجان إذ بلغ عددها 44 فيلمًا.


5- تبلغ ميزانية تنظيم فعاليات المهرجان 20 مليون يورو، وتتحمل السلطات المحلية والوطنية نصف هذه التكلفة، بينما يتولى الممولين النصف الآخر.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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