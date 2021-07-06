شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى بـ الأورانج والأبيض بأحدث جلسة تصوير × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فى الصور مرتدية توب باللون الـ "أورانج" وسكيرت باللون الأبيض"، كشفت لقاء عن "الفوتوسيشن" على حسابها الشخصى بموقع انستجرام ولاقى إعجاب متابعيها.



لقاء الخميسى

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد.

وأكدت الفنانة لقاء الخميسى خلال لقائها في برنامج "لايت شو" على قناة الحياة والذى عرض مؤخراً، أن ردود الأفعال على دورها في مسلسل "ضد الكسر"، كانت كلها إيجابية مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفاعلت بشكل كبير مع شخصية "نادين" التى قدمتها فى العمل وقالت:"اتبهدلت في السوشيال ميديا السنة دى، الناس بتتعامل معايا على أن أنا الشخصية اللى قدمتها".

وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير يوم من أحداث العمل في شهر فبراير الماضى قبل الانشغال بدراما رمضان، والعمل بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسي



لقاء الخميسى فى احدث جلسة تصوير



الفنانة لقاء الخميسى



لقاء الخميسى فى جلسة تصوير جديدة