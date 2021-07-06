شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج اليوم من مهرجان أفلام السعودية فى دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان الأفلام السعودية في دورته السابعة اليوم الثلاثاء عرض مجموعة أفلام صناع السينما الصاعدين، ومنهم المخرجين عبدالمجيد موسى الحربي ومحمد عامر الحمود ومحمد غازي هلال وعبدالعزيز محمد عثمان، حيث تعرض أعمالهم وهي أفلام حكاية روشان وارتداد وواحد طش وبذور النور.

وانطلق مهرجان أفلام السعودية، فى دورته السابعة الأسبوع الماضي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى.

ويأتى مهرجان أفلام السعودية، الذى سيستمر على مدى 7 أيام ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلما سعوديا، و21 فيلما خليجيا، وذلك تعزيزا للترابط الفكري والمعرفى، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

وأوضح مدير البرامج الدكتور أشرف بافقيه، إنّ هذا الحدث الثقافي الأبرز الذي بات على مستوى المنطقة يسعى من خلاله أن يحقق المضمون بالتناغم مع المرحلة الجديدة التي تعيشها السينما السعودية، لافتاً إلى أن مهرجان هذا العام يخطو في دورته السابعة مدى شغف السينمائيين المدعوم من انفتاح تجارب فنية مختلفة والتي من شأنها تتيح لصناع الأفلام السعوديين الانطلاقة نحو العالمية.